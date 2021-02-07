Волков выписан из больницы после боя с Оверимом

Российский боец Александр Волков выписан из больницы после поединка с нидерландским спортсменом Алистаром Оверимом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Nights 184, сообщает ТАСС.

Об этом проинформировал тренер спортсмена Тарас Кияшко.

«Отпустили из больницы, все в порядке», — заявил специалист.

7 февраля Волков и Оверим провели поединок, который стал главным боем на турнире. Противостояние продлилось до второго раунда, по итогам которого россиянин отправил своего соперника в нокаут.

Ранее сообщалось, что Артем Дзюба поздравил Волкова с победой над Оверимом.