Неймар из-за гастроэнтерита пропустил тренировку «ПСЖ»
Вадим Балканов
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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар из-за гастроэнтерита пропустил тренировку клуба. Об этом на своем сайте сообщает пресс-служба парижан.
Согласно официальной информации, бразильский нападающий в ближайшее время пройдет медицинское обследование.
Напомним, что 5 февраля Неймар праздновал свое 29-летие. 7 февраля его команда сразится с «Марселем».
Ранее сообщалось, что форвард петербургского «Зенита» Станислав Крапухин может перейти в «Сочи».