Двукратная чемпионка мира в женском одиночном фигурном катании Евгения Медведева высказалась о процессе создания общего показательного номера на Кубке Первого канала, который в эти дни проходит в Москве.

«По поводу общего показательного номера — я догадывалась, что команде Алины Загитовой номер будет ставить Даниил Маркович Глейхенгауз. Не хотелось пересекаться хореографами, и поэтому я попросила помочь Ари Закаряна.

Да, раньше было такое, что я когда-то сама ставила себе показательные, в которые я до сих пор влюблена. Но у меня никогда не было опыта постановки групповых номеров, тем более тут 16 человек. Я поняла, что не смогу им объяснить, что нужно делать по шагам. Нам выделили только полчаса, чтобы поставить номер. Так что я позвала на помощь хореографа», — заявила Медведева «Газете.Ru».

Напомним, что 7 февраля команды Алины Загитовой и Евгении Медведевой на арене «Мегаспорт» исполнят произвольные программы.

Ранее олимпийская чемпионка Алина Загитова впервые оценила свою работу в шоу «Ледниковый период».