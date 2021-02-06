Медведева оценила выступление своей команды на Кубке первого канала

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева высказалась о выступлении своей команды «Время первых» в первый день Кубка Первого канала.

6 февраля на арене «Мегаспорт» фигуристы представили короткие программы. Лидирует команда олимпийской чемпионки Алины Загитовой «Красная машина» — 931,41. Коллектив Медведевой набрал 912,92 балла.

«У меня потрясающая команда, столько ребят, с которыми я общаюсь изо дня в день в обычной жизни, переписываемся, мемчики друг другу кидаем. Рада, что помогаю своим близким друзьям и стараюсь хорошо проводить время», — цитирует Медведеву «Чемпионат.com».

Спортсменка поблагодарила одиночников Михаила Коляду и Александра Самарина за свои выступления.

«И хотелось бы пожелать силы духа Лизе Туктамышевой. Завтра будет два тройных акселя, и, думаю, все у нас будет хорошо», — добавила фигуристка.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию турнира.

Ранее сообщалось, что чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева превзошла мировой рекорд в короткой программе на Кубке Первого канала.