Ученица Тутберидзе Хромых упала в короткой программе на Кубке Первого канала

Фигуристка Майя Хромых с одной серьезной ошибкой прокатала короткую программу в рамках Кубка Первого канала.

Ученица Этери Тутберидзе выступала под композицию «I'll Take Care Of You» («Я позабочусь о тебе») исполнительницы Бет Харт и упала в начале выступления на подходе к первому элементу.

Однако после этого фигуристка сумела чисто исполнить все прыжки — двойной аксель, тройной лутц и каскад тройной флип + тройной тулуп во второй половине программы.

За свой прокат Хромых получила 75,05 балла.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира.

Ранее сообщалось, что трехкратная чемпионка России Анна Щербакова без ошибок прокатала короткую программу.