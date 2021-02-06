Кокорин не спас «Фиорентину» от поражения «Интеру»
Вадим Балканов
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В первом матче 21-го тура чемпионата Италии по футболу миланский «Интер» оказался сильнее «Фиорентины».
Встреча прошла во Флоренции на стадионе «Артемио Франки» при пустых трибунах и завершилась уверенной победой гостей со счетом 2:0.
В составе победителей забитыми мячами отметились Николо Барелла и Иван Перишич.
Российский форвард Александр Кокорин появился на поле на 74-й минуте матча и не отметился результативными действиями.
После этого успеха подопечные Антонио Конте набрали 47 очков и вышли на первую строчку в турнирной таблице Серии А.
Ранее сообщалось, что берлинская «Герта» уступила мюнхенской «Баварии».