«Филадельфия» Проворова уступила «Бостону» в матче НХЛ
Вадим Балканов
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз» уступила «Бостон Брюинз».
Встреча прошла в Филадельфии на арене «Веллс Фарго Центр» при пустых трибунах и завершилась победой гостей с минимальным счетом 2:1.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Брэд Маршанд и Шон Курали.
У проигравшей команды единственный гол на счету Джеймса Ван Римсдайка.
Ранее сообщалось, что блавный тренер череповецкой «Северстали» Андрей Разин отказался драться против бывшего хоккеиста московского «Спартака» Романа Людучина.