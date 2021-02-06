«Флорида» без Бобровского победила «Нэшвилл» в матче НХЛ
Вадим Балканов
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» оказалась сильнее «Нэшвилл Предаторз».
Встреча прошла в Санрайзе на арене «Би-би энд Ти Центр» при ограниченном количестве зрителей и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 2:1.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Александр Барков и Картер Верхаге.
У проигравшей команды единственный гол на счету Колтон Сиссонс.
Ранее сообщалось, что блавный тренер череповецкой «Северстали» Андрей Разин отказался драться против бывшего хоккеиста московского «Спартака» Романа Людучина.