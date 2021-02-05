Хачанов сыграет в четвертьфинале турнира в Мельбурне

Российский теннисист Карен Хачанов сыграет в полуфинале турнира в австралийском Мельбурне.

В матче 1/8 финала российский спортсмен одолел представителя ЮАР Кевина Андерсона.

Встреча, которая продолжалась1 час 39 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:3, 7:6 (7:5) в пользу Хачанова.

За выход в полуфинал российский теннисист поборется со спортсменом из Нидерландов — Ботиком Ван де Зандшульпом.

Ранее сообщалось, что Australian Open не будут переносить из-за зараженного сотрудника отеля.