Хачанов сыграет в четвертьфинале турнира в Мельбурне
Анастасия Мартыненко
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Российский теннисист Карен Хачанов сыграет в полуфинале турнира в австралийском Мельбурне.
В матче 1/8 финала российский спортсмен одолел представителя ЮАР Кевина Андерсона.
Встреча, которая продолжалась1 час 39 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:3, 7:6 (7:5) в пользу Хачанова.
За выход в полуфинал российский теннисист поборется со спортсменом из Нидерландов — Ботиком Ван де Зандшульпом.
Ранее сообщалось, что Australian Open не будут переносить из-за зараженного сотрудника отеля.