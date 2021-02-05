Овечкин вышел на чистое седьмое место по голам в НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на чистое первое место по голам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Форвард смог отличиться в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Йорк Рейнджрес». Встреча завершилась поражением «столичных» со счетом 4:2.

Таким образом, на счету российского нападающего теперь 709 шайб в регулярных чемпионатах. По этому показателю Овечкин обошел Майка Гартнера. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки — 894 гола в регулярках.

Ранее сообщалось, что «Рейнджерс» победил «Вашингтон» благодаря передачам Панарина и шайбе Бучневича.