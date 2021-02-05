Загитова вспомнила, как выступала в платье Медведевой

Олимпийская чемпионка Алина Загитова вспомнила, как выступала в платье двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой.

Спортсменки посетили программу «Вечерний Ургант» на Первом канале перед стартом командного турнира, который пройдет в Москве с 5 по 7 февраля. Загитова поделилась воспоминаниями, как в одном из сезонов каталась в платье, которое раньше принадлежало Медведевой.

«Моя программа называлась «Дон Кихот». И Этери Георгиевна [Тутберидзе] такая говорит: «О, у Жени есть платье, которое тебе подойдет под программу». Женя любезно согласилась мне его отдать на сезон, я в нем покаталась», — рассказала она.

Ранее сообщалось, что Загитова и Медведева называли сильные качества друг друга.