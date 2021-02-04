«Ювентус» готов продлить контракт с Роналду

Туринский «Ювентус» может продлить контракт с нападающим Криштиану Роналду, сообщает Tuttosport.

По информации издания, португалец хочет дальше выступать под руководством главного тренера «бьянконери» Андреа Пирло.

Форвард перешел в туринский клуб из мадридского «Реала» в 2018 году. В составе команды он стал двукратным чемпионом Италии.

В нынешнем сезоне Роналду, которому 5 февраля исполнится 36 лет, принял участие в 23 матчах за «Ювентус». В его активе 22 мяча и три результативные передачи. Действующий контракт нападающего рассчитан до лета 2022 года.

Ранее сообщалось, что Роналду признан лучшим футболистом десятилетия в Европе.