Объявлена сборная лучших европейских игроков десятилетия
Антон Борисов
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Объявлена сборная лучших европейских игроков десятилетия по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).
Вратарь: Мануэль Нойер («Бавария»).
Защитники: Филипп Лам («Бавария»), Серхио Рамос («Реал»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Леонардо Бонуччи («Ювентус»).
Полузащитники: Тони Кроос («Реал»), Андрес Иньеста («Барселон»), Лука Модрич («Реал»), Кевин Де Брейне («Манчестер Сити»).
Нападающие: Криштиану Роналду («Ювентус»), Роберт Левандовски («Бавария»).
Ранее сообщалось, что Роналду признан лучшим футболистом десятилетия в Европе.