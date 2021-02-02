«Бостон» одержал сверхволевую победу над «Вашингтоном» в матче НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Бостон Брюинз» оказался сильнее «Вашингтон Кэпиталз».

Встреча прошла в столице США на арене «Кэпитал Уан» при пустых трибунах и завершилась победой гостей со счетом 5:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Крэйг Смит, Брендон Карло, Давид Пастрняк (дважды) и Бред Маршанд, отправивший шайбу в пустые ворота.

У проигравшей команды отличились Здено Хара, Даниэль Спронг и Джон Карлсон.

Отметим, что после половины игры «столичные» вели в счете — 3:0.

Ранее сообщалось, что главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов одержал 700-ю победу в чемпионате страны.