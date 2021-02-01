Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин получил разрешение на работу в Италии, сообщает РИА «Новости».

Итальянский клуб объявил о переходе футболиста из московского «Спартака» 27 января.

«У Кокорина уже есть разрешение на работу в Италии. Все бюрократические формальности разрешены», — заявили в пресс-службе «Фиорентины».

Летом 2020 года Кокорин перешел в «Спартак». В нынешнем сезоне чемпионата России он принял участие в восьми матчах, в которых забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что «Фиорентина» без Кокорина сыграла вничью против «Торино».