Месси попал в символическую сборную FIFA 21

Форвард каталонской «Барселоны» Лионель Месси попал в символическую сборную футбольного симулятора FIFA 21. Об этом сообщает EA Sports в Twitter.



Стоит отметить, что посредством голосования болельщиков был включен 12-й игрок. Этим футболистом и стал аргентинец.

Месси стал единственным игроком сине-гранатовых в команде.

Ранее Месси побил рекорд по числу игр за «Барселону» в Кубке Испании.

Ready to take on anyone.



The #TOTY + 12th Man are here.#FUT #FIFA21 pic.twitter.com/0VsinMEWuN