Агент рассказал о будущем полузащитника ЦСКА Зайнутдинова

Карен Саркисян

Агент Евгений Новиков рассказал о будущем полузащитника московского ЦСКА Бактиера Зайнутдинова.

По словам агента, Зайнтудинов чувствует себя в московском клубе в своей тарелке.

«Пока он адаптируется, и все проходит у него хорошо. Тренер доверяет ему, Бактиер играет. Все идет шаг за шагом.

Пока никаких предложений по нему не поступает. Думаю, все понимают, что цена будет высокой. У Бактиера 5-летний контракт, сомневаюсь, что ЦСКА захочет его продавать, он пока сам даже не думает о возможном переходе», — цитирует Новикова «Спорт-Экспресс».

После 19 туров Российской премьер-лиги ЦСКА набрал 37 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице, отставая от петербургского «Зенита» на четыре очка.

Ранее нападающий ЦСКА Гайч прошел медосмотр перед переходом в «Беневенто».