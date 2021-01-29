Стал известен порядок выступления российских биатлонисток в спринте на ЧЕ

Стал известен порядок выступления российских биатлонисток в спринтерской гонке на чемпионате Европы.

Как сообщается на официальном сайте Международного союза биатлонистов (IBU), первой из россиянок под 22-м номером на трассу выйдет Анастасия Гореева, 32-й — Анастасия Шевченко, 48-й — Полина Шевнина, 55-й — Лариса Куклина, 67-й — Валерия Васнецова, 88-й — Наталья Гербулова.

Индивидуальная гонка пройдет 29 января. Начало — в 12.30 мск.

Континентальное первенство проходит с 27 по 31 января в польском городе Душники-Здруй.

Ранее сообщалось, что Куклина взяла бронзу в индивидуальной гонке на ЧЕ.