Гол Мэттьюса принес «Торонто» победу над «Эдмонтоном» в матче НХЛ

«Торонто Мэйпл Лифс» переиграл «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Эдмонтоне, завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей. В составе победителей отличились Джейсон Спецца, Вильям Нюландер, Уэйн Симмондс и Остон Мэттьюс. У гостей дубль оформил Леон Драйзайтль, также шайбу забросил Зак Кассиан.

Для «кленовых листьев» эта победа стала четвертой кряду в регулярном чемпионате.

Ранее сообщалось, что «Ванкувер Кэнакс» нанес поражение «Оттаве Сенаторз».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Эдмонтон Ойлерз» (Эдмонтон, Канада) — «Торонто Мэйпл Лифс» (Торонто, Канада) — 3:4 (0:2, 1:0, 2:2)

0:1 — Спецца (Бойд) — 09:29

0:2 — Нюландер (Таварес, Спецца) — 18:22

1:2 — Драйзайтль (Макдэвид, Нурс) — 38:11 (5x3)

2:2 — Драйзайтль (Макдэвид, Бэрри) — 47:00 (5x4)

2:3 — Симмондс (Марнер, Райлли) — 47:56 (5x4)

3:3 — Кассиан (Туррис, Ларссон) — 51:11

3:4 — Мэттьюс (Броди, Керфут) — 53:36