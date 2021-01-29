«Монреаль» выиграл у «Калгари» в матче НХЛ
Вадим Балканов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» выиграл у «Калгари Флэймс».
Встреча прошла в Монреале на арене «Белл Центр» при пустых трибунах и завершилась победой хозяев со счетом 4:2.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Брендан Галлахер, Ши Вебер, Джош Андерсон и Тайлер Тоффоли.
У проигравшей команды отличились Милан Лучич и Расмус Андерссон.
Ранее сообщалось, что «Коламбус Блю Джекетс» оказался сильнее «Флориды Пантерз».