«Даллас» забросил семь шайб «Детройту» в матче НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» оказался сильнее «Детройт Ред Уингз».

Встреча прошла в Далласе на арене «Американ Эйрлайнс Центр» при ограниченном количестве зрителей и завершилась победой хозяев со счетом 7:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джо Павелски, Эндрю Коглиано, Денис Гурьянов, Джейми Олексяк, Тай Делландреа, Джастин Даулинг и Джон Клингберг.



У проигравшей команды отличились Валттери Филппула, Тайлер Бертуцци и Дэнни Декисер.

Ранее сообщалось, что Евгений Малкин вышел на второе место по числу матчей за «Питтсбург».