Полузащитник «Ниццы» Данило прошел медосмотр перед переходом в ЦСКА

Полузащитник французской «Ниццы» Данило Барбоза успешно прошел медосмотр перед переходом в московский ЦСКА. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, в ближайшее время полузащитник присоединится к московскому клубу.

В нынешнем сезоне Данило принял участие в пяти матчах за «Ниццу» и не отметился результативными действиями.

После 19 туров Российской премьер-лиги ЦСКА набрал 37 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице, отставая от петербургского «Зенита» на четыре очка.

Ранее московский ЦСКА разгромил «Реал Мурсию» в товарищеском матче на сборе в Испании.