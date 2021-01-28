Орлов рассказал о возможном уходе Азмуна из «Зенита»

Комментатор Геннадий Орлов рассказал о возможном уходе нападающего Сердара Азмуна из петербургского «Зенита».

По словам комментатора, представители нападающего уже ведут переговоры с другими клубами и подыскивают ему новую команду.

«Думаю, летом он уйдет, и это будет вполне нормально. Сердар уже столько поиграл в России, ему хочется расти, и он это не скрывает. Все относятся к нему с пониманием. Сколько титулов он помог выиграть «Зениту», все заслужено. Если будет уходить, проводим его аплодисментами», — сказал Орлов в эфире »Эха Москвы в Петербурге».

В нынешнем сезоне Азмун принял участие в 15 матчах Российской премьер-лиги, забил 11 мячей и отдал две результативные передачи.

После 19 туров РПЛ «Зенит» набрал 41 очко и расположился на первом месте в турнирной таблице, опережая московский ЦСКА на четыре очка.

Ранее ЦСКА разгромил сборную свободных агентов в товарищеском матче на сборе в Испании.