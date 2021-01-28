В «Спартаке» опровергли информацию о предложении «Фенербахче» о покупке Туфана

Московский «Спартак» сделал предложение турецкому «Фенербахе» о покупке полузащитника Озана Туфана.

По информации источника, «Спартак» предлагал турецкому клубу €7 млн за полузащитника.

Сообщается, что «Фенербахче» отклонил предложение московского клуба.

Директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал информацию о предложении турецкому клубу.

«Спартак» не делал предложение «Фенербахче» по приобретению Озана Туфана», — цитирует Фетисова Sport24.

В нынешнем сезоне чемпионата Турции Туфан принял участие в 18 матчах, забил четыре мяча и сделал четыре результативные передачи.

После 19 туров Российской премьер-лиги московский «Спартак» набрал 35 очков и расположился на третьем месте в турнирной таблице, отставая от московского ЦСКА на два очка и от петербургского «Зенита» на шесть очков.

Ранее ЦСКА разгромил «Реал Мурсию» на сборе в Испании.