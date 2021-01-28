«Спартак» сделал предложение «Фенербахче» о покупке полузащитника Туфана

Московский «Спартак» сделал предложение турецкому «Фенербахче» о покупке полузащитника Озана Туфана. Об этом сообщает Sporx.

По информации источника, «Спартак» предлагал турецкому клубу €7 млн за полузащитника.

Сообщается, что «Фенербахче» отклонил предложение московского клуба.

В нынешнем сезоне чемпионата Турции Туфан принял участие в 18 матчах, забил четыре мяча и сделал четыре результативные передачи.

После 19 туров Российской премьер-лиги московский «Спартак» набрал 35 очков и расположился на третьем месте в турнирной таблице, отставая от московского ЦСКА на два очка и от петербургского «Зенита» на шесть очков.

Ранее ЦСКА разгромил «Реал Мурсию» в товарищеском матче на сборе в Испании.