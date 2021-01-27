«Зенит» обыграл «Урал» на сборе в Дубае
Карен Саркисян
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Петербургский «Зенит» обыграл екатеринбургский «Урал» в товарищеском матче на зимнем тренировочном сборе.
Встреча проходила на стадионе «Над Аль-Шеба» в Дубае (ОАЭ) и завершилась со счетом 3:2.
В составе «Зенита» забитыми мячами отметились — Малком, Сердар Азмун и Вендел.
В составе «Урала» — Андрей Егорычев (2).
После 19 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский «Зенит» набрал 41 очко и расположился на первом месте в турнирной таблице, опережая московский ЦСКА на четыре очка. «Урал» с 21 очком идет на 12-й позиции.
Ранее ЦСКА разгромил сборную свободных агентов на сборе в Испании.