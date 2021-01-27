«Зенит» обыграл «Урал» на сборе в Дубае

Петербургский «Зенит» обыграл екатеринбургский «Урал» в товарищеском матче на зимнем тренировочном сборе.

Встреча проходила на стадионе «Над Аль-Шеба» в Дубае (ОАЭ) и завершилась со счетом 3:2.

В составе «Зенита» забитыми мячами отметились — Малком, Сердар Азмун и Вендел.

В составе «Урала» — Андрей Егорычев (2).

После 19 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский «Зенит» набрал 41 очко и расположился на первом месте в турнирной таблице, опережая московский ЦСКА на четыре очка. «Урал» с 21 очком идет на 12-й позиции.

Ранее ЦСКА разгромил сборную свободных агентов на сборе в Испании.