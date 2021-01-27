Ахмед Муса может вернуться в ЦСКА

Нападающий сборной Нигерии Ахмед Муса может вернуться в московский ЦСКА. Об этом сообщил агент нападающего Тони Харрис.

«Переговоры с ЦСКА не завершились, но, скорее всего, Ахмед поедет в Англию», — цитирует Харриса «Спорт-Экспресс».

Отметим, что Муса является свободным агентом.

Напомним, что Ахмед Муса играл за московский клуб с 2012 по 2018 год.

После 19 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА набрал 37 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице, отставая от петербургского «Зенита» на четыре очка.

Ранее московский ЦСКА разгромил сборную свободных агентов на сборе в Испании.