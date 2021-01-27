«Севилья» разгромила «Валенсию» Черышева и вышла в четвертьфинал Кубка Испании

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Футбольный клуб «Севилья» обыграла футбольный клуб «Валенсия» в матче 1/8 финала Кубка Испании.

Встреча проходила на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье и завершилась со счетом 3:0.

В составе «Севильи» забитыми мячами отметились Люк де Йонг (2) и Иван Ракитич.

Таким образом, ФК «Севилья» вышла в четвертьфинал Кубка Испании.

Отметим, что российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев провел игру на скамейке запасных.

Ранее «Арсенал» обыграл «Саутгемптон» в матче АПЛ.