«Севилья» разгромила «Валенсию» Черышева и вышла в четвертьфинал Кубка Испании
Карен Саркисян
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Футбольный клуб «Севилья» обыграла футбольный клуб «Валенсия» в матче 1/8 финала Кубка Испании.
Встреча проходила на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье и завершилась со счетом 3:0.
В составе «Севильи» забитыми мячами отметились Люк де Йонг (2) и Иван Ракитич.
Таким образом, ФК «Севилья» вышла в четвертьфинал Кубка Испании.
Отметим, что российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев провел игру на скамейке запасных.