«Краснодар» разгромил солигорский «Шахтер» на сборе в Дубае
Карен Саркисян
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Футбольный клуб «Краснодар» обыграл солигорский «Шахтер» в товарищеском матче на зимнем тренировочном сборе.
Встреча проходила на стадионе «Джебель-Али» в Дубае (ОАЭ) и завершилась со счетом 3:0.
В составе «Краснодара» забитыми мячами отметились Реми Кабелла, Виктор Классон и Леон Сабуа.
После 19 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) ФК «Краснодар» набрал 30 очков и расположился на седьмом месте в турнирной таблице.
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