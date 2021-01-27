Игрок «Реала» Эдегор перешел в «Арсенал»

Полузащитник мадридского «Реала» Мартин Эдегор перешел в лондонский «Арсенал» на правах аренды, сообщается на официальном сайте английской команды.

Отмечается, что соглашение с футболистом рассчитано до конца сезона-2020/21.

Эдегор перешел в «Реал» в 2015 году. В нынешнем сезоне он принял участие в семи матчах чемпионата Испании, в которых не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Эдегор изъявил желание уйти в аренду в «Арсенал».