Форвард «Зенита» Азмун получил травму в товарищеском матче с «Уралом»

Нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун получил травму в товарищеском матче с екатеринбургским «Уралом».

Встреча проходит в Дубае, клубы проводят сборы.

В конце второго тайма форвард упал в борьбе с защитником Романом Емельяновым и несколько минут не мог подняться с газона. В результате игрок был заменен.

В нынешнем сезоне Азмун принял участие в 20 матчах, в которых забил 11 мячей и сделал пять результативных передач.

Ранее Азмун ответил на вопрос об уходе из «Зенита».