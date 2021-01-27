Форвард «Зенита» Азмун получил травму в товарищеском матче с «Уралом»
Антон Борисов
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Нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун получил травму в товарищеском матче с екатеринбургским «Уралом».
Встреча проходит в Дубае, клубы проводят сборы.
В конце второго тайма форвард упал в борьбе с защитником Романом Емельяновым и несколько минут не мог подняться с газона. В результате игрок был заменен.
В нынешнем сезоне Азмун принял участие в 20 матчах, в которых забил 11 мячей и сделал пять результативных передач.