Стал известен порядок выступления биатлонисток в индивидуальной гонке на ЧЕ

Стал известен порядок выступления российских биатлонисток в индивидуальной гонке на чемпионате Европы.

Как сообщается на официальном сайте Международного союза биатлонистов (IBU), первой из россиянок под 21-м номером на трассу выйдет Наталья Гербулова, 50-й — Валерия Васнецова, 51-й — Лариса Куклина, 64-й — Полина Шевнина, 67-й — Анастасия Шевченко, 107-й — Екатерина Носкова.

Индивидуальная гонка пройдет 27 января. Начало — в 12.30 мск.

Континентальное первенство пройдет с 27 по 31 января в польском городе Душники-Здруй.

Ранее были объявлены стартовые номера российских биатлонистов на индивидуальную гонку на чемпионате Европы.