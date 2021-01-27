19 сейвов Бобровского поспособствовали победе «Флориды» над «Коламбусом»
Вадим Балканов
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» оказалась сильнее «Коламбус Блю Джекетс».
Встреча прошла в Коламбусе на стадионе «Нэшнуайд Арена» при пустых трибунах и завершилась волевой победой гостей в серии послематчевых буллитов со счетом 4:3.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Картер Верхаге, Александр Барков и Патрик Хернквист.
У проигравшей команды отличились Кевин Стенлунд, Александр Тексье и Кэм Аткинсон.
Решающий буллит реализовал Патрик Хернквист.
Ранее сообщалось, что Международная федерация хоккея (ИИХФ) намерена провести предстоящий чемпионат мира 2021 года в одной стране.