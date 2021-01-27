19 сейвов Бобровского поспособствовали победе «Флориды» над «Коламбусом»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» оказалась сильнее «Коламбус Блю Джекетс».

Встреча прошла в Коламбусе на стадионе «Нэшнуайд Арена» при пустых трибунах и завершилась волевой победой гостей в серии послематчевых буллитов со счетом 4:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Картер Верхаге, Александр Барков и Патрик Хернквист.

У проигравшей команды отличились Кевин Стенлунд, Александр Тексье и Кэм Аткинсон.

Решающий буллит реализовал Патрик Хернквист.

Ранее сообщалось, что Международная федерация хоккея (ИИХФ) намерена провести предстоящий чемпионат мира 2021 года в одной стране.