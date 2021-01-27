«Даллас» в дополнительное время победил «Детройт» в матче НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» оказался сильнее «Детройт Ред Уингз».

Встреча прошла в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс Центр» при ограниченном количестве зрителей и завершилась победой хозяев в дополнительное время со счетом 2:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джон Клингберг и Джейсон Дикинсон.

У проигравшей команды единственный гол на свой лицевой счет оформил Владислав Наместников.

Ранее сообщалось, что Международная федерация хоккея (ИИХФ) намерена провести предстоящий чемпионат мира 2021 года в одной стране.