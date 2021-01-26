Агент Малкома высказался о задолженности «Зенита» перед «Барселоной»

Луис Фернандо Гарсия, агент футболиста петербургского «Зенита» Малкома, прокомментировал информацию о том, что сине-бело-голубые должны каталонской «Барселоне» €9,4 за игрока, передает Sport24.

«Мне нечего ответить на это, я ничего об этом не знаю», — сказал Гарсия.



В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Сергея Семака занимают первое место, набрав 41 очко.

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