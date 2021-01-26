13 клубов выдвинули Алаева на пост президента Олимп — ФНЛ

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13 клубов Олимп — Футбольной национальной лиги (Олимп — ФНЛ) выдвинули генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Александра Алаева на пост президента лиги. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

По информации источника, исполнительного директора Олимп — ФНЛ Ивана Шабанова на пост президента лиги выдвинули два клуба.

Напомним, что предыдущим президентом Олимп — ФНЛ был Игорь Ефремов.

Ранее сообщалось, что ЦСКА сыграет с «Реал Мурсией» в товарищеском матче на сборе в Испании.