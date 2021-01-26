В футболе стало меньше конфликтов после начала пандемии коронавируса

Футбольные матчи на пустых стадионах во время пандемии коронавируса заставили игроков и тренеров меньше конфликтовать на футбольном поле. Об этом сообщает Daily Mail.

Австрийские ученые сравнили поведение игроков и тренеров во время матчей, сыгранных до пандемии и после, и пришли к выводу, что количество конфликтов уменьшилось на 19,5%.

Ученые также обнаружили, что игроки и тренеры стали меньше увлекаться разговорами.

Напомним, что весной 2020 года внутренние футбольные соревнования по всему миру были отложены или завершены из-за распространения коронавируса.

Ранее нападающий «Зенита» Азмун высказался о возможной вакцинации от коронавируса.