Большунову грозит до двух лет и восьми месяцев тюрьмы за нападение на Мяки

На российского лыжника Александра Большунова подали заявление в полицию Лахти (Финляндия).

Напомним, что на финише мужской эстафеты на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти Большунов отмахнулся и ударил палкой финского лыжника Йони Мяки.

В результате инцидента сборную России дисквалифицировали с эстафеты.

Финский юрист Оскар Линдберг рассказал, какой тюремный срок может грозить Большунову.

«Поскольку Большунов толкнул Мяки после финиша, такое поведение может быть расценено как уголовно наказуемое нападение. Такие правонарушения наказываются в соответствии с главой 21 Уголовного кодекса Финляндии, которая посвящена преступлениям против жизни и здоровья. Если Большунов будет осужден по этой главе, то ему может грозить штраф или лишение свободы до двух лет.

Перед финишем Большунов размахивал своей палкой так, что, возможно, пытался ударить Мяки. В соответствии с разделом 5 главы 21 Уголовного кодекса Финляндии попытка причинить кому-либо телесные повреждения является в Финляндии уголовным преступлением.

Если Большунов будет осужден за оба преступления, то максимальная санкция для него может составить до двух лет и восьми месяцев лишения свободы», — цитирует юриста «Матч ТВ».

Ранее сборная России заняла четвертое место в женской эстафете на этапе Кубка мира.