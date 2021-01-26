Дивеев забил рабоной на тренировке ЦСКА на сборе в Испании

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев забил рабоной на тренировке на зимнем тренировочном сборе в Кампоаморе (Испания). Об этом сообщает официальный Twitter московского клуба.

«Обычное утро Дивея», — написала пресс-служба ЦСКА в публикации с повтором забитого мяча.

После 19 туров Российской премьер-лиги московский ЦСКА набрал 37 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице, отставая от петербургского «Зенита» на 4 очка.

Ранее московский ЦСКА разгромил сборную свободных агентов на сборе в Испании.