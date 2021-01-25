«Вашингтон» без Овечкина проиграл «Баффало» в матче НХЛ

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Если НХЛ не пересмотрит свою позицию, то Александру Овечкину не поможет выступить на Олимпиаде даже... Если НХЛ не пересмотрит свою позицию, то Александру Овечкину не поможет выступить на Олимпиаде даже...
Если НХЛ не пересмотрит свою позицию, то Александру Овечкину не поможет выступить на Олимпиаде даже...
РИА Новости

«Вашингтон Кэпиталз» проиграл в серии буллитов «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в столице США, завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей. В составе победителей отличились Колин Миллер, Виктор Олофссон и Эрик Стаал. Победный буллит реализовал Джек Айкел.

У хозяев шайбы забросили Джастин Шульц, Ти Джей Оши и Никлас Бекстрем.

Российские хоккеисты «Вашингтона» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов пропустили матч из-за нарушения протокола безопасности по коронавирусу.

Ранее сообщалось, что «Чикаго Блэкхоукс» обыграл «Детройт Ред Уингз».

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон, США) — «Баффало Сэйбрз» (Баффало, США) — 3:4 (1:0, 1:2, 1:1, 0:0, 0:1)
1:0 — Шульц – 06:58
1:1 — Миллер (Ристолайнен, Миттельштадт) – 30:07 (5x4)   
2:1 — Оши (Шульц, Бекстрем) – 31:51 (5x4)   
2:2 — Олофссон (Райнхарт, Айкел) – 33:04 (5x4)   
2:3 — Стаал (Ристолайнен, Миллер) – 47:24 (5x4)   
3:3 — Бекстрем (Врана, Карлсон) – 49:28 (5x4)   
3:4 — Айкел – 65:00 (ПБ)