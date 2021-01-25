Форвард «Реала» Эдегор прибыл в Лондон для подписания контракта с «Арсеналом»
Антон Борисов
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Нападающий мадридского «Реала» Мартин Эдегор прибыл в Лондон, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.
По информации источника, 25 января футболист пройдет медосмотр перед переходом в «Арсенал» на правах аренды.
Эдегор перешел в «королевский клуб» в 2015 году. В нынешнем сезоне он принял участие в семи матчах чемпионата Испании, в которых не отметился результативными действиями.
Ранее сообщалось, что Эдегор изъявил желание уйти в аренду в «Арсенал».
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