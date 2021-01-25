«Атлетико» одержал победу над «Валенсией» в матче чемпионата Испании

Мадридский «Атлетико» переиграл «Валенсию» в матче 20-го тура чемпионата Испании.

Встреча, прошедшая в Мадриде, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Жоау Фелиш, Луис Суарес и Анхель Корреа. У гостей мяч забил Урош Рачич.

После 18 матчей чемпионата Испании «Атлетико» с 47 очками лидирует в турнирной таблице. «Валенсия» (20) располагается на 14-й строчке.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» оказался сильнее «Алавеса».