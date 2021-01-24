Петербургский «Зенит» обыграл солигорский «Шахтер» в товарищеском матче (2:0).

Игра проходила в формате двух таймов по 40 минут. В составе сине-бело-голубых отличились Далер Кузяев и Сердар Азмун.

Встреча проходила в Дубае, где команды проводят свои сборы.



В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Сергея Семака занимают первое место, набрав 41 очко.

Ранее «Зенит» разгромил «Пахтакор» в товарищеском матче на сборе в Дубае.