«Зенит» обыграл солигорский «Шахтер» в товарищеском матче
Андрей Черников
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Петербургский «Зенит» обыграл солигорский «Шахтер» в товарищеском матче (2:0).
Игра проходила в формате двух таймов по 40 минут. В составе сине-бело-голубых отличились Далер Кузяев и Сердар Азмун.
Встреча проходила в Дубае, где команды проводят свои сборы.
В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Сергея Семака занимают первое место, набрав 41 очко.
Ранее «Зенит» разгромил «Пахтакор» в товарищеском матче на сборе в Дубае.