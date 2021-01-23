«Вашингтон» без Овечкина в серии буллитов переиграл «Баффало»
Вадим Балканов
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Баффало Сейберс».
Встреча прошла в столице США на стадионе «Кэпиталз Ван Арена» при пустых трибунах и завершилась победой хозяев в серии послематчевых бросков со счетом 4:3.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Никлас Бэкстрем, Ник Дауд и Якуб Врана.
У гостевой команды отличились Эрик Стаал, Дилан Козенс и Райли Шихан.
Решающий буллит реализовал Джон Карлсон.
Ранее сообщалось, что «Вашингтон Кэпиталз» вышел на матч против «Баффало Сейберс» без россиян в составе.