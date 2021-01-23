Плющенко выразил благодарность Тутберидзе за работу с Жилиной
Вадим Балканов
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко выразил благодарность Этери Тутберидзе за работу с Вероникой Жилиной. Об этом сообщает Tatler.
По его словам, спортсменка впервые в своей карьере смогла исполнить аксель в три с половиной оборота и тройной тулуп.
«Я этим горжусь и хочу сказать большое спасибо ее предыдущему тренеру и ее маме Людмиле Николаевне Алферовой, которая работает с ней», — сказал Плющенко.
Ранее сообщалось, что российская фигуристка Евгения Медведева покаталась на коньках на замерзшем озере в Чите.
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