Хоккеист потерял сознание после удара головой об лед во время драки

Форвард «Кузнецких Медведей» Демид Паничкин потерял сознание после драки во время матча Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) с «Омскими Ястребами».

За шесть минут до конца встречи при счете 4:1 в пользу команды из Омска возле ворот одной из команд произошла потасовка между Паничкиным и защитником «ястребов» Тимофеем Давыдовым.

Во время драки хоккеисты упали, а Паничкин ударился головой об лед. После этого Давыдов взял форварда за форму и еще раз ударил соперника об лед.

Паничкин потерял сознание и покинул площадку на носилках. Давыдов получил удаление до конца игры.

Ранее сообщалось, что защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» Роман Полак был госпитализирован после удара о борт.