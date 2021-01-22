Хоккеист потерял сознание после удара головой об лед во время драки
Антон Борисов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Форвард «Кузнецких Медведей» Демид Паничкин потерял сознание после драки во время матча Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) с «Омскими Ястребами».
За шесть минут до конца встречи при счете 4:1 в пользу команды из Омска возле ворот одной из команд произошла потасовка между Паничкиным и защитником «ястребов» Тимофеем Давыдовым.
Во время драки хоккеисты упали, а Паничкин ударился головой об лед. После этого Давыдов взял форварда за форму и еще раз ударил соперника об лед.
Паничкин потерял сознание и покинул площадку на носилках. Давыдов получил удаление до конца игры.
Ранее сообщалось, что защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» Роман Полак был госпитализирован после удара о борт.
close