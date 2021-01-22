Клопп назвал поражение от «Бернли» «настоящим ударом в лицо»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о результате матча 18-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Бернли», передает «Би-би-си».

Встреча завершилась поражением подопечных Клоппа со счетом 0:1. Таким образом команда, которая идет на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, продлила безвыигрышную серию до пяти игр и прервала серию из 68 домашних матчей без поражений подряд.

«Настоящий удар в лицо. Ответственен за это я – вот самое простое объяснение. Дело не в том, чтобы кого-нибудь сейчас обвинить. Надо разобраться с проблемами вместе, чем мы и займемся. В футболе дается не так много времени», — заявил специалист.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» проиграл «Бернли» в матче АПЛ.