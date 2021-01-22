Драчева порадовало выступление российских биатлонисток в индивидуальной гонке

Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев прокомментировал выступление женской сборной по биатлону в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце, передает «Чемпионат.com».

Лучший результат среди россиянок показала Евгения Павлова — она стал шестой. Также в топ-10 попали еще две спортсменки — Светлана Миронова пришла к финишу седьмой, а Ульяна Кайшева оказалась девятой.

«В сегодняшней гонке женщины порадовали. Все достойно боролись, показали достойные результаты. В целом можно порадоваться за нашу команду. Это классическая гонка, которая даёт шанс, особенно тем спортсменкам, которые качественно стреляют», — заявил Драчев.

Индивидуальную гонку выиграла представительница Австрии Лиза Тереза Хаузер.

Ранее сообщалось, что австрийская биатлонистка Хаузер выиграла индивидуальную гонку на этапе КМ.