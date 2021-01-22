Проведение командного турнира по фигурному катанию назвали «бомбической новостью»

Олимпийская чемпионка — 2014 Екатерина Боброва прокомментировала организацию командного турнира по фигурному катанию.

Турнир состоится в Москве, он начнется 5 февраля, а завершится 7 числа. Капитанами команд выступят две именитые и титулованные фигуристки — Алина Загитова и Евгения Медведева.

«Командный чемпионат – просто бомбическая новость!

По моим ожиданиям, это будет даже круче, чем чемпионат России! Лучшие спортсмены нашей страны будут разделены на команды и столкнутся в противостоянии друг с другом», — написала Боброва в своем Instagram.

Распределение участников по командам будет производится при помощи жеребьевки, которая состоится позднее.

Ранее сообщалось, что Медведева сообщила о попытках взломать ее аккаунты в Facebook и Instagram.