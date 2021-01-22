Проведение командного турнира по фигурному катанию назвали «бомбической новостью»
Виктория Алексеева
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Олимпийская чемпионка — 2014 Екатерина Боброва прокомментировала организацию командного турнира по фигурному катанию.
Турнир состоится в Москве, он начнется 5 февраля, а завершится 7 числа. Капитанами команд выступят две именитые и титулованные фигуристки — Алина Загитова и Евгения Медведева.
«Командный чемпионат – просто бомбическая новость!
По моим ожиданиям, это будет даже круче, чем чемпионат России! Лучшие спортсмены нашей страны будут разделены на команды и столкнутся в противостоянии друг с другом», — написала Боброва в своем Instagram.
Распределение участников по командам будет производится при помощи жеребьевки, которая состоится позднее.
Ранее сообщалось, что Медведева сообщила о попытках взломать ее аккаунты в Facebook и Instagram.
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