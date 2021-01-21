Трансфер игрока «Ниццы» в ЦСКА находится под угрозой

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Полузащитник «Ниццы» Данило Барбоза Полузащитник «Ниццы» Данило Барбоза
Полузащитник «Ниццы» Данило Барбоза
Global Look Press

Бразильский полузащитник «Ниццы» Данило Барбоза вряд ли продолжит карьеру в московском ЦСКА, сообщает Bobsoccer.

По информации источника, сообщения о том, что переход не состоится, а сообщения о том, что сделка по трансферу бразильского футболиста близка к завершению, не соответствует действительности.

СМИ сообщали, что всего на трансфер хавбека ЦСКА потратит порядка €10 млн.

Ранее сообщалось, что ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику датского «Ольборга».