Трансфер игрока «Ниццы» в ЦСКА находится под угрозой

Бразильский полузащитник «Ниццы» Данило Барбоза вряд ли продолжит карьеру в московском ЦСКА, сообщает Bobsoccer.

По информации источника, сообщения о том, что переход не состоится, а сообщения о том, что сделка по трансферу бразильского футболиста близка к завершению, не соответствует действительности.

СМИ сообщали, что всего на трансфер хавбека ЦСКА потратит порядка €10 млн.

Ранее сообщалось, что ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику датского «Ольборга».